Гериатр Новоселов рассказал, что провоцирует синдром падений в старости

«Причин их возникновения много. Возникают проблемы с центральной нервной системой, нарушается координация. Еще одна причина — это падение скелетной мускулатуры, объема и качества, падение качества и объема костной ткани. То есть наша кость постоянно ремодулируется в течение жизни. И как раз в старости она недоремодулируется. Качество падает и плотность падает. Это называется остеопороз. Это такая молчащая эпидемия для стариков. И она проявляется, когда ломается что-то», — сказал Новоселов.