Гериатр Новоселов рассказал, что провоцирует синдром падений в старости

Причин, по которым в старческом возрасте начинается так называемый синдром падений, довольно много, среди них — нарушение координации и падение объема и качества костной ткани. Об этом aif.ru рассказал врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов.
Падения являются характеристикой пожилого возраста, ближе к 65−70 годам, отметил врач.
«Причин их возникновения много. Возникают проблемы с центральной нервной системой, нарушается координация. Еще одна причина — это падение скелетной мускулатуры, объема и качества, падение качества и объема костной ткани. То есть наша кость постоянно ремодулируется в течение жизни. И как раз в старости она недоремодулируется. Качество падает и плотность падает. Это называется остеопороз. Это такая молчащая эпидемия для стариков. И она проявляется, когда ломается что-то», — сказал Новоселов.
Он призвал учитывать все риски, при которых могут возникать падения и переломы.
«Это не только стремянки. Это и всякие мелкие животные, которые под ногами. Это и провода. Когда врач-гериатр приходит, он оценивает риски падений, в том числе дает советы убрать, например, скользкие ковры. Они, может, сами не скользкие, но лежат на скользкой поверхности, или у них загнуты краешки», — подчеркнул гериатр.
Также Новоселов посоветовал оставлять дежурный свет на случай, если пожилому человеку ночью необходимо вставать в туалет.
