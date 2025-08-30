В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, на запасной аэродром ушел один летевший в Нижнекамск самолет, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Казани; Нижнекамска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем Telegram-канале.
Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.