В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, на запасной аэродром ушел один летевший в Нижнекамск самолет, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Казани; Нижнекамска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он в своем Telegram-канале.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.