В Новосибирске школьники и студенты получат скидку на проезд с 1 сентября

Новосибирские школьники и студенты получат скидку 50% на проезд в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс- Пригород».
— С 1 сентября школьники и студенты могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах, курсирующих по территории Новосибирской области. Сезонная скидка будет действовать для школьников — до 15 июня 2026 года, для студентов — до 30 июня 2026 года, — сообщили в компании.
Ученики школ из сельской местности смогут бесплатно ездить на электричках до места учебы — для этого потребуется ученический билет c фото и справка из школы. Бесплатный проезд предоставляется учащимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.