В одном из округов Омска отмечено значительное загрязнение воздуха ядовитым газом

Значительное превышение ПДК по ядовитому и дурно пахнущему сероводороду было обнаружено омскими синоптиками вчера, 29 августа, в Старом Кировске. Информацией поделился телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, на стационарном посту в Кировском административном округе — улица 3-я Любинская, 7 — зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Концентрация ядовитого газа составила 2,38 ПДК», — говорится в сообщении информационного источника.
Отметим, что такое превышение ПДК по этому газу является значительным, и столь повышенная концентрация сероводорода может привести к головным болям, головокружению и тошноте.
Ранее «КП в Омске» сообщала о превышение ПДК сероводорода случившемся также Кировском административном округе превышение в 1,25 раза было отмечено на улице Комкова.