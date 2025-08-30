Ричмонд
В одном из округов Омска отмечено значительное загрязнение воздуха ядовитым газом

Сероводородом «благоухал» вчера Кировский административный округ.

Источник: Комсомольская правда

Значительное превышение ПДК по ядовитому и дурно пахнущему сероводороду было обнаружено омскими синоптиками вчера, 29 августа, в Старом Кировске. Информацией поделился телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, на стационарном посту в Кировском административном округе — улица 3-я Любинская, 7 — зафиксировано превышение ПДК сероводорода. Концентрация ядовитого газа составила 2,38 ПДК», — говорится в сообщении информационного источника.

Отметим, что такое превышение ПДК по этому газу является значительным, и столь повышенная концентрация сероводорода может привести к головным болям, головокружению и тошноте.

Ранее «КП в Омске» сообщала о превышение ПДК сероводорода случившемся также Кировском административном округе превышение в 1,25 раза было отмечено на улице Комкова.