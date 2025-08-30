Участники новосибирского «Технопрома» представили университетские стартапы в формате стендапа

В этом году во встрече приняли участие более 50 представителей технологического предпринимательства и сотрудники, отвечающие за развитие студенческих стартапов, от восьми вузов, включая Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Томский государственный университет, РАНХиГС и другие.