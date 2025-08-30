Участники новосибирского «Технопрома» представили университетские стартапы в формате стендапа

На Платформе университетского технологического предпринимательства в рамках форума «Технопром-2025» в Новосибирске прошла встреча ТехПредКлуба в формате стендапа. CEO молодых стартапов из восьми вузов, включая НГУ, НГТУ и ТГУ, представили свои продукты с юмором. Участники — представители технологического предпринимательства и сотрудники, развивающие студенческие стартапы.
В этом году во встрече приняли участие более 50 представителей технологического предпринимательства и сотрудники, отвечающие за развитие студенческих стартапов, от восьми вузов, включая Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Томский государственный университет, РАНХиГС и другие.
Михаил Ковтунов рассказал о производстве термоиндикаторов Z-Crio, а Никита Сабуров — о цифровой платформе «Trash for cash» для интеграции владельцев отходов и переработчиков. Платформа использует компьютерное зрение и нейросеть для идентификации отходов.
«ТехПредКлуб — отличный формат для неформального общения и обмена опытом. Объединить юмор с непростой историей стартапов — отличная идея, уже жду следующую встречу ТехПредКлуба», — подытожила одна из участниц встречи Валентина Хорева, чей коллектив создал проект плоского солнечного коллектора и греющей солнечной черепицы.