У мужчины похитили криптовалюту на 21,4 миллиона рублей в Москве

В Москве мужчина лишился крупной суммы в криптовалюте. Деньги у него похитили в обменном пункте электронной валюты, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, ущерб превысил 21,4 миллиона рублей», — сказано в публикации.
Ранее в Рязани двое вооруженных мужчин украли у крипто-блогера 14 миллионов рублей.
Напомним, во Франции расцвел махровым цветом новый вид преступлений — похищение криптопредпринимателей с целью получения выкупа. Причем вожделенную крипту у них выбивают жуткими методами.
Также сообщалось, что на одной из крупнейших криптовалютных бирж произошла кража на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Тем временем в разных частях мира участились случаи нападений и похищений владельцев криптовалютных фирм и членов семей бизнесменов. Преступникам нужен выкуп — они требуют перевести на свои счета цифровые активы жертв.