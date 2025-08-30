На месте убийства генерала Кириллова появилась табличка

У мемориальной таблички также стоят две вазы с красными розами.
В Москве на Рязанском проспекте появилась памятная табличка в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в декабре 2024 года в результате теракта. Мемориальная доска установлена у подъезда дома, где жил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. На ней указаны его имя, даты жизни и государственные награды.
«В этом доме жил Кириллов Игорь Анатольевич (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.) Герой Российской Федерации, Герой труда Российской Федерации, генерал-лейтенант», — говорится в надписи на табличке. Ее цитирует РИА Новости. У подъезда также поставили две вазы с красными розами. Решение об установке таблички приняли коллеги и жильцы дома.
Ранее в Москве также появилось улица имени Игоря Кириллова. Она расположена на Рязанском проспекте, 2/1, к5С, рядом с местом его гибели. На церемонии открытия присутствовали родственники, сослуживцы генерала и представители оборонных предприятий.
По данным следствия, утром 17 декабря возле этого дома сработало взрывное устройство, заложенное в самокат. Погибли генерал Кириллов и его помощник. По делу о теракте был задержан Ахмаджон Курбонов, которого, по данным следствия, завербовали украинские спецслужбы, пообещав денежное вознаграждение. Организатор убийства был объявлен в международный розыск, передает 360.ru.