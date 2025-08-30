На месте убийства генерала Кириллова появилась табличка

В Москве на Рязанском проспекте появилась памятная табличка в честь генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в декабре 2024 года в результате теракта. Мемориальная доска установлена у подъезда дома, где жил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. На ней указаны его имя, даты жизни и государственные награды.