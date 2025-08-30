Ричмонд
В России 31 декабря будет выходным днем — депутат

В 2025 году 31 декабря в России будет объявлено выходным днем, что позволит гражданам отдыхать в течение 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января включительно.

В 2025 году 31 декабря в России будет объявлено выходным днем, что позволит гражданам отдыхать в течение 12 дней подряд — с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

В соответствии с постановлением правительства, принятым в прошлом году, 31 декабря станет нерабочим днем, отметил он. Это решение связано с переносом выходного дня с 5 января, которое совпало с праздничными днями, на последний день года, пояснил парламентарий.

Нилов уточнил, что согласно утвержденному графику, новогодние каникулы продлятся с 1 по 11 января 2026 года. Таким образом, с учетом 31 декабря 2025 года, общая продолжительность непрерывного отдыха составит 12 дней.

Правительство использовало свои полномочия, чтобы сделать 9 января выходным днем, обеспечив тем самым непрерывность праздничного периода с 1 по 11 января. Это решение позволило сохранить баланс рабочих и нерабочих дней, установленный Трудовым кодексом, подчеркнул глава комитета.

Данное расписание позволяет оптимизировать производственный календарь при сохранении продолжительности новогодних каникул, традиционно являющихся самым длительным периодом отдыха в России.

