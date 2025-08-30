Лето в Челябинской области закончится дождями и мощным ветром

В субботу, 30 августа, столбики уличных термометров покажут до +19 градусов тепла. В некоторых районах Челябинской области пройдут дожди. Картину дня дополнит северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. В воскресенье снова пойдут дожди. После ночных +9 градусов, днём воздух прогреется до +20.
В Челябинске сегодня осадков не ожидается. Небо затянут облака, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов. В воскресенье столбики уличных термометров покажут до +17 градусов. Этот день может омрачить настроение некоторых горожан дождём. В выходные в мегаполисе будет царствовать северо-западный ветер.
