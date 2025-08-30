Лето в Челябинской области закончится дождями и мощным ветром

Сейчас многие готовятся к 1 сентября, поэтому мы подготовили несколько полезных текстов на эту тему. Например, вы можете почитать про адаптацию родителей и детей к новому режиму, советы по выбору правильного рюкзака, ошибки при составлении рациона для школьников и организацию места для учёбы дома. А ещё наши корреспонденты написали интересный и забавный текст, в котором собрали типичные модели поведения знаков зодиака во время учёбы.