Лето в Челябинской области закончится дождями и мощным ветром

На многих деревьях в Челябинской области уже начали появляться жёлтые листья, что является сигналом приближающейся осени. Синоптики составили прогноз на последние дни августа, предсказывая дожди, сильный ветер и низкие ночные температуры. Рассказываем подробнее о погодной обстановке на выходные.

Источник: Pchela.News

В субботу, 30 августа, столбики уличных термометров покажут до +19 градусов тепла. В некоторых районах Челябинской области пройдут дожди. Картину дня дополнит северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. В воскресенье снова пойдут дожди. После ночных +9 градусов, днём воздух прогреется до +20.

В Челябинске сегодня осадков не ожидается. Небо затянут облака, а температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов. В воскресенье столбики уличных термометров покажут до +17 градусов. Этот день может омрачить настроение некоторых горожан дождём. В выходные в мегаполисе будет царствовать северо-западный ветер.

Сейчас многие готовятся к 1 сентября, поэтому мы подготовили несколько полезных текстов на эту тему. Например, вы можете почитать про адаптацию родителей и детей к новому режиму, советы по выбору правильного рюкзака, ошибки при составлении рациона для школьников и организацию места для учёбы дома. А ещё наши корреспонденты написали интересный и забавный текст, в котором собрали типичные модели поведения знаков зодиака во время учёбы.