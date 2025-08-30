Подведены итоги летней охоты клещей на омичей

Информацией о количестве укушенных клещами омичей за прошедшее лето поделилась пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Омской области.
«По состоянию на 28.08.2025 года, в медицинские организации Омской области обратилось 4404 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1419 ребенка. Привито против клещевого энцефалита более 100 тысяч омичей. За прошедший период 2025 года обработано более 3 тыс. га территорий кладбищ, парков, детских учреждений», — говорится в сообщении ведомства.
Также Роспотребнадзор предоставил информацию о лабораторном исследовании клещей, снятых с людей. Из 97% исследованных клещей, зараженных боррелиями оказалось 8,2%, зараженных вирусом клещевого энцефалита — 2,0%, моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9% и возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека — 0,9%.