Подведены итоги летней охоты клещей на омичей

«По состоянию на 28.08.2025 года, в медицинские организации Омской области обратилось 4404 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 1419 ребенка. Привито против клещевого энцефалита более 100 тысяч омичей. За прошедший период 2025 года обработано более 3 тыс. га территорий кладбищ, парков, детских учреждений», — говорится в сообщении ведомства.