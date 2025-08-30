Ричмонд
В РФ планируют разработать Единый документ гражданина России: что это такое

В Госдуме хотят создать Единый электронный документ гражданина РФ.

Источник: Комсомольская правда

В России может появиться цифровой носитель, объединяющий документы и обеспечивающий доступ к социальным и государственным сервисам. Об инициативе создания Единого электронного документа гражданина подробно рассказал депутат ГД Ярослав Нилов, транслирует ТАСС.

Он сообщил, что разработка нацелена на объединение всего необходимого каждому жителю в одном носителе. Ресурс может включать цифровые версии паспорта, водительского удостоверения, полисов ОСАГО и КАСКО, транспортных карт и прочего, пояснил парламентарий.

«Учитывая уже существующее значительное количество основных персональных документов, идентифицирующих личность гражданина в различных ситуациях, а также растущий объем дополнительных (временных) документов и сервисов, подобный подход позволит объединить их на одном электронном носителе», — сказано в тексте письма, адресованного министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

В России также предложили уменьшить зависимость размера пособия на детей от доходов семьи. Сейчас выплаты разделены по трем ступеням — 50%, 75% и 100% детского прожиточного минимума.