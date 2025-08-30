В РФ планируют разработать Единый документ гражданина России: что это такое

«Учитывая уже существующее значительное количество основных персональных документов, идентифицирующих личность гражданина в различных ситуациях, а также растущий объем дополнительных (временных) документов и сервисов, подобный подход позволит объединить их на одном электронном носителе», — сказано в тексте письма, адресованного министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.