Последние выходные лета в Башкирии будут дождливыми. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.
Сегодня, 30 августа, в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +15, +20°.
Завтра, 31 августа, вновь ожидаются небольшие дожди, на севере республики — умеренные. Прогнозируется западной четверти умеренный ветер. Столбики термометров этой ночью опустятся до +6, +11°, днем воздух прогреется до +21, +26°, на севере Башкирии — до +16°.
