Последние выходные лета в Башкирии будут дождливыми

В Башкирии ожидаются дожди и потепление до +26 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Последние выходные лета в Башкирии будут дождливыми. Об этом сообщили специалисты Башгидрометцентра.

Сегодня, 30 августа, в некоторых городах и районах пройдут небольшие дожди. Ветер будет западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем составит +15, +20°.

Завтра, 31 августа, вновь ожидаются небольшие дожди, на севере республики — умеренные. Прогнозируется западной четверти умеренный ветер. Столбики термометров этой ночью опустятся до +6, +11°, днем воздух прогреется до +21, +26°, на севере Башкирии — до +16°.

