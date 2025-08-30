С 1 сентября у россиян могут изымать неосвоенные земельные участки: юрист объяснила новые правила

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила использования земельных участков, которые позволяют изымать неосвоенные земли у собственников. Как пояснила юрист Московского союза садоводов Полина Тришина, владельцам дачных и садовых участков необходимо срочно привести свою землю в порядок. Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Согласно новым нормам, если в течение трех лет после приобретения участка на нем не проведены основные работы по благоустройству, власти могут признать его неиспользуемым. К обязательным мероприятиям относятся: межевание территории, постановка на кадастровый учет, расчистка от сорняков и кустарников, удаление строительного мусора и проведение мелиоративных работ при необходимости.
Особые требования предъявляются к землям ИЖС: если в течение семи лет на участке не построен жилой дом или не зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, это также станет основанием для изъятия территории.
Эксперт рекомендует землевладельцам:
Документально фиксировать все этапы благоустройстваСохранять чеки на покупку стройматериалов и растенийФотографировать процесс освоения территорииСвоевременно оформлять право собственности на постройки.
Новые правила касаются всех категорий земель независимо от их целевого назначения. В случае изъятия участка собственник получит компенсацию в размере кадастровой стоимости земли, но потеряет право на ее дальнейшее использование.