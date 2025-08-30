С 1 сентября у россиян могут изымать неосвоенные земельные участки: юрист объяснила новые правила

Согласно новым нормам, если в течение трех лет после приобретения участка на нем не проведены основные работы по благоустройству, власти могут признать его неиспользуемым. К обязательным мероприятиям относятся: межевание территории, постановка на кадастровый учет, расчистка от сорняков и кустарников, удаление строительного мусора и проведение мелиоративных работ при необходимости.