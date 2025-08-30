Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

31 августа центр Хабаровска частично перекроют с раннего утра

Движение и парковки ограничат из-за репетиции Парада Победы.

31 августа в Хабаровске пройдёт генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим движение транспорта в центре города будет ограничено.

Когда:

— с 05:00 до 14:00 — запрещена стоянка транспорта на ряде центральных улиц;

— с 07:00 до 14:00 — перекроют улицы вокруг площади Ленина;

— с 10:00 до 13:00 — временно перекроют маршруты движения механизированных колонн.

Где:

— улицы Гоголя, Пушкина, Ленина, Дикопольцева;

— Уссурийский и Амурский бульвары;

— Карла Маркса, Ленинградская, Восточное шоссе;

— улица Лейтенанта Орлова и переулок Облачный.

Госавтоинспекция Хабаровского края просит автомобилистов заранее планировать маршруты и учитывать перекрытия, чтобы избежать заторов, — сообщает ведомство.