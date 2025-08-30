31 августа центр Хабаровска частично перекроют с раннего утра

31 августа в Хабаровске пройдёт генеральная репетиция Парада Победы. В связи с этим движение транспорта в центре города будет ограничено.
Когда:
— с 05:00 до 14:00 — запрещена стоянка транспорта на ряде центральных улиц;
— с 07:00 до 14:00 — перекроют улицы вокруг площади Ленина;
— с 10:00 до 13:00 — временно перекроют маршруты движения механизированных колонн.
Где:
— улицы Гоголя, Пушкина, Ленина, Дикопольцева;
— Уссурийский и Амурский бульвары;
— Карла Маркса, Ленинградская, Восточное шоссе;
— улица Лейтенанта Орлова и переулок Облачный.
Госавтоинспекция Хабаровского края просит автомобилистов заранее планировать маршруты и учитывать перекрытия, чтобы избежать заторов, — сообщает ведомство.