Дистанционные мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 млрд рублей

В МВД добавили, что всего в январе-июле 2025 года зарегистрировано 424,9 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Это на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 38,9% в январе-июле 2024 года до 39,2%. Практически все такие преступления (98,2%) выявляются органами внутренних дел.