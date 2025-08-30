Осадки ожидаются в субботу в ряде регионов Казахстана

«Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке РК сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, в центре с пыльной бурей, на юго-западе, в центре страны в ночные и утренние часы — туман. Днем ожидается сильная жара в области Жетісу, в Алматинской области +37+38, в Мангыстауской области +40», — говорится в сообщении.
В Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Ұлытау, Жетісу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангыстауской областей ожидается высокая пожарная опасность.
«В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетісу, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12, днем +18+20.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20, днем сильная жара +33+35.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21, днем +34+36.
В Акмолинской области на севере и востоке гроза. Днем +15+20, ночью +8+13.
В области Улытау на востоке гроза. Днем +22+27, ночью +10+15.
В Карагандинской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +19+24, ночью +9+14.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +25+30, ночью +7+12.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +28+33, ночью +15+20.
В Мангистауской области осадков тоже не ожидается. Днем +35+40, ночью +5+10.
В Актюбинской области без осадков. Днем +19+24, ночью +5+10.
В Костанайской области ночью на западе, севере и востоке, днем на севере и востоке гроза. Днем +15+20, ночью +7+12.
В Северо-Казахстанской области гроза. Днем +13+18, ночью +7+12.
В Павлодарской области ночью на западе и юге, днем на всей территории гроза. Днем +20+24, ночью +10+15.
В области Абай на западе, севере и в центре гроза. Днем +20+25, ночью +10+15.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере и востоке гроза. Днем +23+28, ночью +10+15.
В Кызылординской области без осадков. Днем +27+32, ночью +15+20.
В Туркестанской области тоже без осадков. Днем +31+36, ночью +18+23.
В Жамбылской области осадков тоже не ожидается. Днем +30+35, ночью +16+21.
В Алматинской области осадков не ожидается. Днем +33+38, ночью +16+21.
В области Жетысу без осадков. Днем +32+37, ночью +15+20.
«В период