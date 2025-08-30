Осадки ожидаются в субботу в ряде регионов Казахстана

«Под влиянием западного антициклона на западе, юге, юго-востоке РК сохранится погода без осадков. На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, в центре с пыльной бурей, на юго-западе, в центре страны в ночные и утренние часы — туман. Днем ожидается сильная жара в области Жетісу, в Алматинской области +37+38, в Мангыстауской области +40», — говорится в сообщении.