Ремонт газопровода на Аль-Фараби в Алматы отложили из-за начала учебного года

Советник акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ Ильзат Акчурин сообщил в Telegram-канале о затянувшихся работах по реконструкции газопровода на проспекте Аль-Фараби.
По его данным, АО «QAZAQGAZ AIMAQ» планировало в летний период провести реконструкцию подземного газопровода от улиц Луганского и Армянская, проспекта Аль-Фараби до парковки Esentai Mall, а также от проспекта Аль-Фараби по бульвару Мендыкулова. Однако из-за организационных вопросов начало работ затянулось.
«Учитывая начало нового учебного года, большое количество школ и дошкольных организаций в зоне планируемой реконструкции газопровода, а также во избежание усугубления ситуации с автомобильными заторами по проспекту Аль-Фараби, по поручению акима города данные работы были приостановлены», — написал советник акима.
Он также отметил, что действующий подземный газопровод среднего давления был введен в эксплуатацию в 1974 году. Следовательно он требует обязательной реконструкции, которая будет проведена в следующем году.
Предварительно, работы начнутся в летний период при разгрузке основного транспортного потока.