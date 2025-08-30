На сентябрьские торги в Перми выставлены 22 участка под ИЖС

На торги в сентябре в Перми выставлены 27 земельных участков общей площадью 29,1 тыс. кв. метров, рассказали в городском департаменте земельных отношений.
22 земельных надела предназначаются для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Три площадки в Индустриальном и Орджоникидзевском районах предполагают размещение складов, еще один участок в Дзержинском районе — под автомойку. Землю на шоссе Космонавтов, 27 В предлагается арендовать для организации спортплощадки.
Большая часть участков для ИЖС находится в Орджоникидзевском, Ленинском и Свердловском районах. Также площадки для строительства частных домов предлагается взять в аренду и собственность в Мотовилихе, Кировском и Дзержинском районах. Площадь участков составляет от 450 до 1999 кв. метров. Аукционы на право аренды и покупки земельных наделов пройдут 4, 11, 12, 18 и 25 сентября.