На сентябрьские торги в Перми выставлены 22 участка под ИЖС

Большая часть участков для ИЖС находится в Орджоникидзевском, Ленинском и Свердловском районах. Также площадки для строительства частных домов предлагается взять в аренду и собственность в Мотовилихе, Кировском и Дзержинском районах. Площадь участков составляет от 450 до 1999 кв. метров. Аукционы на право аренды и покупки земельных наделов пройдут 4, 11, 12, 18 и 25 сентября.