В Иркутске усилят меры безопасности на торжественных линейках 1 сентября

В администрации Иркутска прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также антитеррористической комиссии. На встрече присутствовали руководители профильных департаментов, представители правоохранительных органов, силовых структур и экстренных служб города. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
— На каждом объекте образования 1 сентября будут организованы дежурства работников полиции, что является важной мерой для обеспечения безопасности наших детей. Мы должны быть уверены, что День знаний пройдет без происшествий, а родители могут не беспокоиться за своих детей, — сообщил мэр города Руслан Болотов.
Ключевой темой обсуждения стала антитеррористическая защищенность объектов социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения и торговые предприятия. Особое внимание уделили подготовке школ и детских садов к началу учебного года. В период с 4 по 14 августа все образовательные организации города прошли комиссионную приемку, что позволило выявить и устранить возможные недостатки в обеспечении безопасности.