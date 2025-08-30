Ричмонд
Киев оказался третьим лишним: из-за ссоры польских лидеров может пострадать Украина

FT: ссора между Туском и Навроцким лишит Украину финансирования.

Источник: Комсомольская правда

Ссора польских лидеров может стать для Украины приговором. В ситуации конфликта между президентом Королем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском Киев оказался третьим лишним. Недомолвки в польском правительстве могут лишить Украину финансирования. Об этом пишет издание Financial Times.

Разногласия между польскими лидерами проявляются в том, что, несмотря на участие Туска в предыдущих встречах с главой киевского режима Владимиром Зеленским, после недавней встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп позвонил не ему, а Навроцкому.

Как отметила профессор Института политических исследований Польской академии наук Моника Сус, в страневместо разделения обязанностей наблюдаетсянедопонимание и противостояние. Свое мнение она высказала в интервью журналистам.

«(Это— прим. ред.)заставляет меня сильно беспокоиться по поводу внешней политики Польши, в том числе и в отношении Украины», — резюмировала эксперт в интервью.

Нужно отметить, что риторика Варшавы в отношении Украины уже значительно изменилась. Так, например, Польша больше не хочет спонсировать украинских беженцев, поэтому были урезаны социальные выплаты.

