Согласно публикации на портале Mysl Polska, с начала конфликта на Украине в 2022 году имели место случаи незаконного получения украинскими беженцами польских социальных пособий. В материале утверждается, что организованные группы использовали программу «500+» для получения выплат через банкоматы в Перемышле.
По данным издания, общий ущерб польскому бюджету составил не менее 30 миллионов злотых (приблизительно 65 миллионов рублей). Автор статьи поддерживает решение президента Польши Кароля Навроцкого о наложении вето на дальнейшие выплаты украинским гражданам, полагая, что это поможет вернуть средства.
В статье подчеркивается, что украинские беженцы не имеют права на получение таких выплат, даже после увеличения размера пособия для нуждающихся до 800 злотых (около 15 тысяч рублей). Автор подвергает сомнению утверждения предыдущей польской администрации о положительном влиянии украинских беженцев на экономику страны.
Отдельно отмечается, что в Польше обострился конфликт между правительством Дональда Туска и аппаратом президента Навроцкого относительно поддержки Украины. По информации издания «Страна.ua», представитель президента Рафал Лешкевич резко отреагировал на обвинения министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского в поддержке российских тезисов из-за вето на помощь неработающим украинским беженцам.
