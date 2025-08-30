Польские СМИ: украинские беженцы три года обворовывали поляков

В статье подчеркивается, что украинские беженцы не имеют права на получение таких выплат, даже после увеличения размера пособия для нуждающихся до 800 злотых (около 15 тысяч рублей). Автор подвергает сомнению утверждения предыдущей польской администрации о положительном влиянии украинских беженцев на экономику страны.