Дистанционные мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 миллиардов рублей

По данным ведомства, за семь месяцев текущего года зарегистрировано 424,9 тысячи преступлений в сфере компьютерной информации или с использованием телекоммуникаций. Этот показатель на 2,3 процента ниже прошлогоднего, однако доля таких нарушений в общей структуре преступности увеличилась с 38,9 процента до 39,2 процента. Практически все факты выявляются силами органов внутренних дел.