Дистанционные мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 миллиардов рублей

Ущерб от IT-преступлений в России за январь-июль 2025 года вырос на 16 процентов и достиг 119,6 миллиарда рублей против 100,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года. В пресс-центре МВД отметили, что проблема ущерба от противоправных действий с использованием информационно-телекоммуникационных технологий остается крайне актуальной.

По данным ведомства, за семь месяцев текущего года зарегистрировано 424,9 тысячи преступлений в сфере компьютерной информации или с использованием телекоммуникаций. Этот показатель на 2,3 процента ниже прошлогоднего, однако доля таких нарушений в общей структуре преступности увеличилась с 38,9 процента до 39,2 процента. Практически все факты выявляются силами органов внутренних дел.

Более половины всех IT-преступлений (51,8 процента, или 220,1 тысячи) относятся к категории тяжких и особо тяжких. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 7,4 процента.

В МВД пояснили, что две трети подобных правонарушений связаны с кражами и мошенничеством. Еще каждое шестое преступление связано с незаконным оборотом наркотиков, при этом рост этой категории за год составил свыше 50 процентов, передает ТАСС.

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества. Злоумышленники начали отслеживать жалобы людей на проблемы в доме, а затем представляться сотрудниками управляющей компании.