ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области: подробности

ВСУ в ночь на 30 августа попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Но эта попытка была сорвана, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал чиновник в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте».
Федорищев обратился к жителям с просьбой не паниковать и полагаться исключительно на достоверные источники информации.
Нужно отметить, что киевский режим в ночь на 30 августа атаковал несколько регионов России с помощью БПЛА. В Краснодарском крае из-за падения обломков повреждены несколько частных домов, а также есть возгорания на НПЗ в Краснодаре. Экстренные службы сейчас работают на месте, пожарные ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших из-за атаки украинских дронов на Краснодар нет.