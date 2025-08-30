Ричмонд
ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области: подробности

Губернатор Федорищев: сорвана атака БПЛА на предприятие в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ в ночь на 30 августа попытались атаковать промышленное предприятие в Самарской области. Но эта попытка была сорвана, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани. Она была пресечена», — написал чиновник в своем блоге в социальной сети «ВКонтакте».

Федорищев обратился к жителям с просьбой не паниковать и полагаться исключительно на достоверные источники информации.

Нужно отметить, что киевский режим в ночь на 30 августа атаковал несколько регионов России с помощью БПЛА. В Краснодарском крае из-за падения обломков повреждены несколько частных домов, а также есть возгорания на НПЗ в Краснодаре. Экстренные службы сейчас работают на месте, пожарные ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших из-за атаки украинских дронов на Краснодар нет.

