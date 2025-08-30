Россиянам хотят сделать единый электронный документ

Нилов заявил, что в ЕЭД могут быть интегрированы цифровые версии паспорта, СНИЛС, а также водительского удостоверения.
В России предложили создать единый электронный документ (ЕЭД), который объединит основные персональные документы россиян и упростит доступ к государственным и социальным сервисам. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, направив письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
«Недавно в ходе рабочей встречи с экспертами профильных направлений цифровой сферы обсуждалась возможность разработки концепции Единого электронного документа гражданина РФ. Данная инициатива сформулирована и направляется вам для рассмотрения», — говорится в письме депутата. Его приводит ТАСС.
Нилов заявил, что подобный подход позволит объединить все персональные документы гражданина РФ на одном электронном носителе. В ЕЭД могут быть интегрированы цифровые версии паспорта, СНИЛС, полиса ОМС, водительских прав и других удостоверений.
По желанию владельца список можно дополнить банковской картой или проездным билетом. Документ планируется сделать в формате пластиковой карты с чипом, фотографией и уникальным номером. Нилов предложил начать реализацию проекта в тестовом режиме и подчеркнул важность защиты от несанкционированного доступа и быстрого восстановления данных в случае утраты носителя.
Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что портал «Госуслуги» сделают более удобный для россиян. Планируется объединить сервисы по жизненным ситуациям и упростить их получение для граждан. До конца 2030 года 99% массовых услуг должны стать доступны в электронном виде на портале «Госуслуги», чтобы ведомства смогли самостоятельно запрашивать необходимые документы из государственных реестров.