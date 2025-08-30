Россиянам хотят сделать единый электронный документ

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что портал «Госуслуги» сделают более удобный для россиян. Планируется объединить сервисы по жизненным ситуациям и упростить их получение для граждан. До конца 2030 года 99% массовых услуг должны стать доступны в электронном виде на портале «Госуслуги», чтобы ведомства смогли самостоятельно запрашивать необходимые документы из государственных реестров.