Кошка-миллионер и три тигра: самые необычные истории о питомцах знаменитостей

У немецкого модельера Карла Лагерфельда была кошка по имени Шупетт, которой он после своей смерти оставил все свое наследство. Изначально она принадлежала его другу — французскому музыканту и модели Батисту Джабикони. В 2011 году он поехал в другой город и попросил Лагерфельда последить за питомцем. Сначала модельер был не в восторге от этой просьбы, но все же согласился пустить кошку в свой роскошный дом.