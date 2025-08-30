Ричмонд
В Челябинске после всех этапов опрессовки без горячей воды остаются 36 домов

В Челябинске после всех этапов летних испытаний теплосетей без горячей воды остаются 36 домов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Такие данные приводит АО «УСТЭК».

«Подача горячей воды в многоквартирные дома, попавшие под продление после четвертого этапа испытаний теплосетей на прочность и плотность, полностью возобновлена. После пятого этапа (закончился 12 августа) без горячей воды остаются 10 многоквартирных домов. По результатам шестого (завершен 27 августа) — 26 МКД», — говорится в комментарии.

Утверждается, что работы по устранению повреждений на тепловых сетях выполняются силами 35 специализированных бригад АО «УСТЭК-Челябинск».

Во время проведения шестого этапа испытаний было выявлено 23 повреждения на тепловых сетях, семь из них устранены.

«После завершения работ подача горячего водоснабжения в жилые дома будет незамедлительно возобновлена», — отмечают в компании.