В Челябинске после всех этапов опрессовки без горячей воды остаются 36 домов

«Подача горячей воды в многоквартирные дома, попавшие под продление после четвертого этапа испытаний теплосетей на прочность и плотность, полностью возобновлена. После пятого этапа (закончился 12 августа) без горячей воды остаются 10 многоквартирных домов. По результатам шестого (завершен 27 августа) — 26 МКД», — говорится в комментарии.