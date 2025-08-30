Ричмонд
Мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 млрд рублей

Подсчитан ущерб от IT-преступлений в РФ за первую половину 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

За первые семь месяцев текущего года ущерб от IT-преступлений в России возрос на 16%, достигнув отметки в 119,6 млрд рублей по сравнению со 100,5 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в МВД.

«Актуальной остается проблема роста материального ущерба, причиненного противоправными деяниями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, который увеличился на 16% — со 100,5 млрд до 119,6 млрд рублей», — рассказали журналистам в пресс-центре МВД.

Отмечается, что больше половины киберпреступлений относятся к тяжким и особо тяжким. Мошенники все изощреннее подходят к обману граждан. Они придумывают новые способы, чтобы получить личные данные россиян, а также их финансы. Но иногда граждане РФ становятся дропперами и уже сами рискуют оказаться за решеткой.