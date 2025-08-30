Мошенники за семь месяцев выманили у россиян 120 млрд рублей

Отмечается, что больше половины киберпреступлений относятся к тяжким и особо тяжким. Мошенники все изощреннее подходят к обману граждан. Они придумывают новые способы, чтобы получить личные данные россиян, а также их финансы. Но иногда граждане РФ становятся дропперами и уже сами рискуют оказаться за решеткой.