ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с семьями погибших на СВО военных из Северной Кореи

Ранее Ким Чен Ын заверил российского президента Владимира Путина в поддержке мер Кремля в рамках спецоперации, а также, что и впредь будет полностью поддерживать все меры российского руководства. К тому же, в ходе разговора Владимир Путин высоко оценил оказанную Северной Кореей поддержку в ходе освобождения Курской области от присутствия украинских боевиков.