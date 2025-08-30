В Самарской области пресечена атака на предприятие

Атаки вооруженных формирований Украины с помощью беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани была успешно отражена 30 августа, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.
«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани», — написал глава региона.
В связи с инцидентом Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Самары (Курумоч).
Отдельно сообщается о инциденте в Краснодаре, где в результате падения обломков беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода была повреждена одна из технологических установок. Возникший пожар на площади около 300 кв. м был оперативно ликвидирован.
