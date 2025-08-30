Ричмонд
В Самарской области пресечена атака на предприятие

Атаки вооруженных формирований Украины с помощью беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани была успешно отражена 30 августа, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.

«Сегодня рано утром противник осуществил попытку атаки промышленного предприятия в Сызрани», — написал глава региона.

В связи с инцидентом Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Самары (Курумоч).

Отдельно сообщается о инциденте в Краснодаре, где в результате падения обломков беспилотников на территории нефтеперерабатывающего завода была повреждена одна из технологических установок. Возникший пожар на площади около 300 кв. м был оперативно ликвидирован.

Читайте материал по теме: В Орловской области 30 августа начнут восстанавливать пострадавшие в результате атаки БПЛА дома.

