Передача военнослужащих ВСУ из одной бригады в другую в девяти из десяти случаев заканчивается статусом «пропал без вести». Подобные ситуации происходят как на сумском, так и на харьковском направлениях. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Известно, что командование ВСУ формирует штурмовые группы за счет 425-го отдельного штурмового полка и 143-й отдельной механизированной бригады. При этом бойцов 143-й бригады зачастую переподчиняют командирам 425-го полка.
Подобная практика применялась и ранее, в частности на сумском направлении, когда механизированные части передавались в распоряжение десантно-штурмовых бригад.
В итоге, как отмечают специалисты, до 90 процентов таких переводов завершаются потерями и неопределенностью в поиске, так как не всегда ясно, к какому подразделению обращаться. Подразделения 425-го полка задействованы как в Сумской, так и в Харьковской областях, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, начали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте. Многие из них запрашивали расторжение контракта уже после первых серьезных боев.
Другой пленный украинский военнослужащий также заявил, что его сослуживцы радуются получению ранений на поле боя, поскольку из госпиталей гораздо легче сбежать и дезертировать.