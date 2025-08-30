Два украинских БПЛА сбиты ночью в Смоленской области

Минувшей ночью в небе над Смоленской областью были уничтожены два украинских беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.
«Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА», — говорится в его публикации.
Также губернатор пишет, что, по предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее сегодня сообщалось, что в пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ.
