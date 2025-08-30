Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два украинских БПЛА сбиты ночью в Смоленской области

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Минувшей ночью в небе над Смоленской областью были уничтожены два украинских беспилотника, заявил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

«Сегодня над территорией Смоленской области Воздушно-космическими силами Министерства обороны России сбиты два украинских БПЛА», — говорится в его публикации.

Также губернатор пишет, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сегодня сообщалось, что в пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше