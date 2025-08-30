31 декабря в России будет выходным днем

31 декабря 2025 года в России будет выходным днем. Всего же новогодние каникулы продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января, рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Он напомнил, что 5 января 2025 года произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, в связи с чем выходной был перенесен на среду 31 декабря, передает РИА Новости.
По словам Нилова, пятница 9 января 2026 года была рабочим днем, так как, согласно трудовому кодексу, дни с 1 по 8 января закреплены как нерабочие, 7 января — праздничный день. Правительство предложило сделать этот день выходным, поскольку произошло наложение нерабочих праздничных на выходные дни (10 и 11 января).
Нилов считает, что было самым оптимальным решением сделать 9 января нерабочим днем. При этом баланс нерабочих и рабочих дней в трудовом кодексе не был нарушен.
Ранее в Госдуму был внесен проект о выходном 1 сентября для родителей школьников.