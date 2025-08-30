31 декабря в России будет выходным днем

По словам Нилова, пятница 9 января 2026 года была рабочим днем, так как, согласно трудовому кодексу, дни с 1 по 8 января закреплены как нерабочие, 7 января — праздничный день. Правительство предложило сделать этот день выходным, поскольку произошло наложение нерабочих праздничных на выходные дни (10 и 11 января).