Александра Бортич попала в «Миротворец» из-за съемок в фильме «Викинг»

Нужно отметить, что у Бортич много поклонников, но все равно присутствуют разговоры о том, что актриса якобы в каждом фильме однообразна. Злопыхатели считают, что сказывается отсутствие актерского образования. В конце 2024 года Бортич попала в скандал после интервью актера Никиты Кологривого на эту тему.