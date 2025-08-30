Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Бортич попала в «Миротворец» из-за съемок в фильме «Викинг»

Российская актриса попала в список украинской базы из-за работы над фильмом в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Российская актриса Александра Бортич оказалась в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом пишет издание «Известия».

Бортич попала в базу данных «Миротворца» из-за съемок в фильме «Викинг», которые проходили в Крыму. Вместе с ней в базу данных также попали её коллеги по съемочной площадке — Светлана Ходченкова и Данила Козловский.

Напомним, карьера Бортич в кино началась в 2014 году. Популярна она стала после съемок в фильмах «Фишер», «Я худею» и «Полицейский с Рублевки».

Нужно отметить, что у Бортич много поклонников, но все равно присутствуют разговоры о том, что актриса якобы в каждом фильме однообразна. Злопыхатели считают, что сказывается отсутствие актерского образования. В конце 2024 года Бортич попала в скандал после интервью актера Никиты Кологривого на эту тему.