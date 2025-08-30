Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проверил на себе одно из медицинских решений «Технопрома» в Новосибирске

Компактный и простой в использовании прибор для контроля гликемии и наблюдения за уровнем сахара в крови разработала команда «Терагерцовая фотоника». Технология основана на неинвазивном методе определения уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови — для получения результата достаточно приложить палец к небольшой панели на 45 секунд.