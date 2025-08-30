Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проверил на себе одно из медицинских решений «Технопрома» в Новосибирске

В ходе осмотра выставки Дмитрий Чернышенко лично протестировал одно из медицинских решений — неинвазивный глюкометр Teraphoton, созданный учеными санкт-петербургского ИТМО.
Компактный и простой в использовании прибор для контроля гликемии и наблюдения за уровнем сахара в крови разработала команда «Терагерцовая фотоника». Технология основана на неинвазивном методе определения уровня глюкозы и гликированного гемоглобина в крови — для получения результата достаточно приложить палец к небольшой панели на 45 секунд.
Чернышенко так и поступил и сразу же получил результат: показатели в норме.
По словам исполнительного директора стартапа Анны Возиановой, аналогов такому аппаратному комплексу в мире нет:
«У нас готов прототип, получен патент, планируем сотрудничество с российскими компаниями и создание собственной технологической площадки для серийного выпуска приборов — мы находимся в поисках инвестиций для этого проекта. Выпускать глюкометр мы планируем в виде браслета — для длительного мониторинга уровня сахара в крови».
Данный стартап был представлен на стенде Министерства науки и высшего образования, где были собраны и другие проекты Платформы университетского технологического предпринимательства.
Напомним также о том, что в рамках «Технопрома» команда ТехПредКлуба провела презентацию студенческих проектов в формате стендапа.