Минобороны: за ночь над регионами сбиты 86 БПЛА

За ночь над регионами России сбиты 86 украинских беспилотников. Над акваторией Черного моря и Крыма также были сбиты БПЛА. Об этом сообщает Минобороны.

Срочная новость.

