Топ-5 главных новостей в Молдове 30 августа 2025: Как в Кишиневе старые и позорные «хрущевки» умудряются продавать за 200 тысяч евро; почему доллары старого образца могут не принять; в центре Кишинева бельгий

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 30 августа 2025:
1. Космические цены за позорные апартаменты: В Кишиневе продают старую маленькую «хрущевку» за 190 тысяч евро с замечательным видом… на дерево.
2. Могут ли в Молдове в обменнике не принять доллары старого образца: комментарии банков.
3. Пока в День Независимости полиция повсюду искала врагов Санду, гражданина Бельгии ограбили и чуть не убили рядом с президентурой: Иностранец приехал в Молдову, чтобы открыть бизнес.
4. В Молдову вернулось пекло: Такого сюрприза за два дня до осени никто не ожидал.
5. И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла.
