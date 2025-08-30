Звезду «Полицейского с Рублевки» Бортич внесли в базу сайта «Миротворец»*

Российскую актрису Александру Бортич внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщают «Известия».
Причиной стало ее участие в съемках фильма «Викинг», которые проходили на территории Крыма. В ту же базу попали и ее коллеги по проекту — Светлана Ходченкова и Данила Козловский, передает издание.
Актерская карьера Бортич началась в 2014 году. Она известна по фильмам «Холоп», «Я худею», «Фишер», «Полицейский с Рублевки» и другим работам.
Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов оказался в базе «Миротворец»*. На портале опубликована карточка о загадочном мужчине с позывным «Бегущий», что отсылает к известному фильму с участием актера «Бегущий по лезвию — 2049» американского режиссера Дени Вильнева.
Служба безопасности Украины сообщила, что заочно предъявила обвинения российскому актеру и режиссеру Ивану Охлобыстину по статье «Покушение на территориальную целостность Украины». Украинские специальные службы также заочно предъявили обвинения народному артисту России Григорию Лепсу в связи с его поддержкой специальной военной операции.
*признан террористическим и запрещен в России.