Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по зданию ЗАГСа в Запорожской области

Кроме того, под обстрелы ВСУ попали объекты энергетики.

Источник: Аргументы и факты

ВС Украины нанесли удар по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его информации, дом многодетной семьи в Каменке-Днепровской получил многочисленные повреждения, однако обошлось без пострадавших. Кроме того, под обстрелы ВСУ попали объекты энергетики.

«Без электричества оказались несколько тысяч абонентов в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке. Идут восстановительные работы», — подчеркнул Владимир Рогов.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Адыгее из-за падения обломков украинского БПЛА пострадал человек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше