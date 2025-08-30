Рогов заявил, что ВСУ нанесли удар по зданию ЗАГСа в Запорожской области

ВС Украины нанесли удар по зданию ЗАГСа и дому многодетной семьи в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его информации, дом многодетной семьи в Каменке-Днепровской получил многочисленные повреждения, однако обошлось без пострадавших. Кроме того, под обстрелы ВСУ попали объекты энергетики.
«Без электричества оказались несколько тысяч абонентов в Каменке-Днепровской и Великой Знаменке. Идут восстановительные работы», — подчеркнул Владимир Рогов.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в Адыгее из-за падения обломков украинского БПЛА пострадал человек.