Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть часов провели пассажиры в аэропорту Омска из-за задержки рейса в Сочи

Крайней неторопливостью в выполнении своих обязательств отметилась авиакомпания «Уральские авиалинии».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 августа, в Сочи не смог улететь вовремя самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Более 150 пассажиров злосчастного рейса U6676 провели в омском аэропорту почти 6 часов.

Значительным нарушением расписания в очередной раз отметилась авиакомпания «Уральские авиалинии». Согласно информации, размещенной на онлайн-табло омского аэропорта, пассажирам рейса в Сочи пришлось провести почти 6 часов в ожидании своего самолета. Также со значительным опозданием улетел в Якутию самолет авиакомпании «ЮТэйр» — пассажиры прождали свой рейс почти 4 часа. Уже традиционным опозданием отметились самолеты из Омска в Москву: на 2 часа задержался самолет авиакомпании «Победа» и почти на три часа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».