Шесть часов провели пассажиры в аэропорту Омска из-за задержки рейса в Сочи

Значительным нарушением расписания в очередной раз отметилась авиакомпания «Уральские авиалинии». Согласно информации, размещенной на онлайн-табло омского аэропорта, пассажирам рейса в Сочи пришлось провести почти 6 часов в ожидании своего самолета. Также со значительным опозданием улетел в Якутию самолет авиакомпании «ЮТэйр» — пассажиры прождали свой рейс почти 4 часа. Уже традиционным опозданием отметились самолеты из Омска в Москву: на 2 часа задержался самолет авиакомпании «Победа» и почти на три часа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».