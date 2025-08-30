Шесть часов провели пассажиры в аэропорту Омска из-за задержки рейса в Сочи

Сегодня, 30 августа, в Сочи не смог улететь вовремя самолет авиакомпании «Уральские авиалинии». Более 150 пассажиров злосчастного рейса U6676 провели в омском аэропорту почти 6 часов.
Значительным нарушением расписания в очередной раз отметилась авиакомпания «Уральские авиалинии». Согласно информации, размещенной на онлайн-табло омского аэропорта, пассажирам рейса в Сочи пришлось провести почти 6 часов в ожидании своего самолета. Также со значительным опозданием улетел в Якутию самолет авиакомпании «ЮТэйр» — пассажиры прождали свой рейс почти 4 часа. Уже традиционным опозданием отметились самолеты из Омска в Москву: на 2 часа задержался самолет авиакомпании «Победа» и почти на три часа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии».