Во Владивостоке возобновил работу супермаркет «Реми» на улице Борисенко

После длительного перерыва возобновил работу супермаркет «Реми», расположенный по адресу Борисенко, 35 во Владивостоке. Как пишут «Новости Владивостока на VL.ru», в первый день работы в торговом зале было многолюдно, однако покупатели заметили значительное количество пустых полок и морозильных камер. Персонал магазина был занят выкладкой товара, стремясь выложить отсутствующий ассортимент.