Во Владивостоке возобновил работу супермаркет «Реми» на улице Борисенко

После длительного перерыва возобновил работу супермаркет «Реми», расположенный по адресу Борисенко, 35 во Владивостоке. Как пишут «Новости Владивостока на VL.ru», в первый день работы в торговом зале было многолюдно, однако покупатели заметили значительное количество пустых полок и морозильных камер. Персонал магазина был занят выкладкой товара, стремясь выложить отсутствующий ассортимент.
Решение о приостановке деятельности супермаркета было принято судом в начале июля, после проведения проверки по инициативе прокуратуры. Проверка стала следствием инцидента с запахом газа, в результате которого потребовалась эвакуация посетителей, а нескольким сотрудникам была оказана медицинская помощь.
В ходе проверки выяснилось, что системы оповещения и управления эвакуацией, а также пожарная сигнализация работали с нарушениями. Кроме того, отсутствовала необходимая документация, подтверждающая правильную эксплуатацию эвакуационных путей и выходов, добавилась и серия санитарных нарушений.
Суд запретил работу супермаркета до полного устранения всех выявленных недостатков, однако остальные торговые точки в здании продолжали функционировать без перебоев. Жители района с нетерпением ожидали возобновления работы «Реми» на Борисенко, отмечая удобное расположение магазина и широкий ассортимент товаров.