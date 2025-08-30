Госпошлины для автовладельцев Приморья вырастут с сентября

С 1 сентября 2025 года в Приморье, как и по всей стране, вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым значительно увеличиваются размеры госпошлин за услуги, связанные с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, техническими изменениями автомобилей и другими процедурами. Новые тарифы закреплены федеральными законами № 271-ФЗ и № 275-ФЗ от 31 июля 2025 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.