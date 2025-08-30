Госпошлины для автовладельцев Приморья вырастут с сентября

С 1 сентября 2025 года в Приморье, как и по всей стране, вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым значительно увеличиваются размеры госпошлин за услуги, связанные с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, техническими изменениями автомобилей и другими процедурами. Новые тарифы закреплены федеральными законами № 271-ФЗ и № 275-ФЗ от 31 июля 2025 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
Автовладельцам стоит учитывать следующие изменения. Например, размер госпошлины за выдачу государственных номеров на автомобиль вырастет вдвое — с 2 000 до 4 000 рублей. За получение или замену пластикового водительского удостоверения теперь придётся заплатить 4 000 рублей вместо прежних 2 000, а удостоверения нового поколения обойдутся уже в 6 000 рублей (было 3 000).
Серьёзно подорожают и другие услуги:
свидетельство о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового образца — с 1 500 до 4 500 рублей;
международное водительское удостоверение — с 1 600 до 3 200 рублей;
паспорт транспортного средства — с 800 до 1 200 рублей;
внесение изменений в ПТС — с 350 до 525 рублей;
разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля — с 1 000 до 3 000 рублей;
внесение сведений в систему технического осмотра (ЕАИСТО) — с 0 до 500 рублей;
заключение о соответствии автошколы требованиям обучения — с 0 до 15 000 рублей.