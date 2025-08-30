Как составляли список фильмов, обязательных для просмотра школьниками: объяснили на «Мосфильме»

Шахназаров считает, что киноработы, которые пополнили список, уже отстояли свой авторитет и доказали, что заслуживают почетное место в истории. Кроме того, в список вошли картины, авторские права которых принадлежат «Мосфильму» и «Ленфильму», это сделано для того, чтобы не было никаких проблем с точки зрения закона. Также Шахназаров отметил, что это открытый список и он может со временем пополниться. Также кинодеятель отметил, что в список попали серьезные режиссерские работы, которые заставят школьников подумать над важными темами.