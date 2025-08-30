Ричмонд
Как составляли список фильмов, обязательных для просмотра школьниками: объяснили на «Мосфильме»

Шахназаров: в списке обязательных для школьников — проверенные временем фильмы.

Источник: Комсомольская правда

В список фильмов, которые обязательны для школьной программы, включены киноленты, прошедшие проверку временем. Об этом рассказал генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в интервью ТАСС.

«Мне лично было поручено составить список. В него вошли советские фильмы до 1991 года», — рассказал гендиректор «Мосфильма» в беседе с прессой.

Шахназаров считает, что киноработы, которые пополнили список, уже отстояли свой авторитет и доказали, что заслуживают почетное место в истории. Кроме того, в список вошли картины, авторские права которых принадлежат «Мосфильму» и «Ленфильму», это сделано для того, чтобы не было никаких проблем с точки зрения закона. Также Шахназаров отметил, что это открытый список и он может со временем пополниться. Также кинодеятель отметил, что в список попали серьезные режиссерские работы, которые заставят школьников подумать над важными темами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до 30 августа составить список из 100 лучших фильмов России и Советского Союза для демонстрации в школах. Ранее KP.RU сообщил, что в список кинолент для школьной программы включат не менее 100 фильмов.