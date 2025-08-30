Ричмонд
Прошедшей ночью средства ПВО сбили 86 БПЛА над регионами России

Больше всего беспилотников ВСУ — 30 — сбили над акваторией Черного моря.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 86 украинских БПЛА прошедшей ночью, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, больше всего беспилотников ВСУ — 30 — сбили над акваторией Черного моря. Кроме того, 15 дронов уничтожили в небе над Крымом, 13 — над территорией Ростовской области, 11 — в Краснодарском крае.

Также сообщается, что пять БПЛА ликвидировали в Брянской области, четыре — в Белгородской, по два — в Смоленской, Калужской и Тверской областях. При этом еще по одному дрону сбили в Тульской и Курской областях.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что в пяти районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников противника.

