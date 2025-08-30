Парковка в Ташкенте в праздничные дни будет бесплатной

В официальном сообщении компании говорится: «31 августа и 1 сентября — официальные выходные дни. В эти два дня все платные парковки в столице будут работать бесплатно. Никакой оплаты и штрафов взиматься не будет».
Это значит, что в течение двух праздничных дней автомобилисты смогут свободно пользоваться парковками, не переживая о платеже или возможных штрафах. Такая мера призвана создать дополнительные удобства для горожан и гостей столицы, чтобы они могли провести праздничные мероприятия с максимальным комфортом.