Парковка в Ташкенте в праздничные дни будет бесплатной

Vaib.uz (Узбекистан. 30 августа). Компания Poytaxt Parking, управляющая платными парковками в центральной части Ташкента, сообщила о приятном бонусе для жителей и гостей города в связи с празднованием Дня независимости.

Источник: РИА "Новости"

В официальном сообщении компании говорится: «31 августа и 1 сентября — официальные выходные дни. В эти два дня все платные парковки в столице будут работать бесплатно. Никакой оплаты и штрафов взиматься не будет».

Это значит, что в течение двух праздничных дней автомобилисты смогут свободно пользоваться парковками, не переживая о платеже или возможных штрафах. Такая мера призвана создать дополнительные удобства для горожан и гостей столицы, чтобы они могли провести праздничные мероприятия с максимальным комфортом.