В пяти районах Ростовской области уничтожены БПЛА

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты над территорией пяти районов Ростовской области в ночь на 30 августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районах», — написал глава региона.
По предварительным данным, жертв и разрушений на земле не зафиксировано. Никто из местных жителей не пострадал.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об успешном отражении атаки украинских беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани, также произошедшей 30 августа. В связи с инцидентом Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропорту Самары (Курумоч).
Отдельно сообщается о инциденте в Краснодаре, где в результате падения обломков БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода была повреждена технологическая установка. Возникший пожар на площади 300 квадратных метров был оперативно ликвидирован.
