В Новосибирске служба судебных приставов арестовала счета и имущество фабрики с миллионными долгами по зарплате

В Новосибирской области судебные приставы взыскали более шести миллионов рублей с обанкротившейся компании в счет погашения долгов по заработной плате. Только за последнюю неделю августа 8 бывшим сотрудникам выплатили 672 тысячи рублей. Работа по взысканию задолженности продолжается, поскольку 56 работников все еще не получили свои деньги.
Речь идет о фабрике по производству молочной продукции «Фаворит», которая находится в стадии банкротства. Несмотря на обещания руководства выплатить все долги, сотрудники долгое время не получали зарплату, при этом средства на это у предприятия имелись: «Фаворит» продолжал получать доход от сдачи помещений в аренду.
Для обеспечения исполнения решения суда приставы арестовали имущество фабрики, оценив его почти в шесть миллионов рублей.
Приставы обнаружили, что организация получает доход, но средства не направляются на погашение задолженности по заработной плате. В результате счета фабрики были арестованы и средства на них направлены на выплату долгов по зарплате.
