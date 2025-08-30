В Новосибирске служба судебных приставов арестовала счета и имущество фабрики с миллионными долгами по зарплате

Речь идет о фабрике по производству молочной продукции «Фаворит», которая находится в стадии банкротства. Несмотря на обещания руководства выплатить все долги, сотрудники долгое время не получали зарплату, при этом средства на это у предприятия имелись: «Фаворит» продолжал получать доход от сдачи помещений в аренду.