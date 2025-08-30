В Роскачестве рекомендуют не покупать лилии и гиацинты к 1 сентября

В Роскачестве также советуют обращать внимание на практичность и долговечность букета. Важно, чтобы он сохранял свежесть в течение всего дня, даже находясь несколько часов без воды. Надежным выбором станут хризантемы, герберы или альстромерии — эти цветы отличаются стойкостью и продолжительным сроком жизни. От цветов с быстро осыпающимися лепестками, как у некоторых сортов маков, или легко ломающимися стеблями лучше отказаться, рекомендовали эксперты.