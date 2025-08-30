В Роскачестве рекомендуют не покупать лилии и гиацинты к 1 сентября

«Стоит избегать цветов с сильным, навязчивым ароматом, который может вызвать головную боль или аллергическую реакцию как у самого ребенка, так и у окружающих. По этой причине не рекомендуется выбирать лилии или гиацинты», — отметили эксперты.
Кроме этого, также в Роскачестве рекомендовали избегать роз из-за шипов и колючек в целях безопасности для ребенка. В композиции и острых или режущих декоративных элементов, проволок и токсичных растений. Все составляющие букета должны быть надежно закреплены, отметили в организации.
Главный принцип, на котором делают акцент специалисты, — удобство ребенка. Букет не должен быть слишком тяжелым или громоздким, чтобы первокласснику было комфортно держать его в руках. В идеале композиция должна быть небольшой, ее должно быть легко нести.
В Роскачестве также советуют обращать внимание на практичность и долговечность букета. Важно, чтобы он сохранял свежесть в течение всего дня, даже находясь несколько часов без воды. Надежным выбором станут хризантемы, герберы или альстромерии — эти цветы отличаются стойкостью и продолжительным сроком жизни. От цветов с быстро осыпающимися лепестками, как у некоторых сортов маков, или легко ломающимися стеблями лучше отказаться, рекомендовали эксперты.
«Покупать цветы рекомендуется в проверенных торговых точках, где соблюдаются условия хранения, а не у уличных торговцев», — добавили в Роскачестве.