Названы опасные последствия популярной диеты для мужчин

Полученные данные имеют важные клинические последствия. Они не только подчеркивают необходимость учета пола и гормонального статуса при назначении диетических рекомендаций, но и открывают новые возможности для разработки персонализированных подходов к питанию. Например, для женщин в постменопаузе, у которых уровень эстрогена снижен, кето-диета может быть менее безопасной, а значит, требует дополнительного мониторинга или даже гормональной коррекции. Для мужчин, придерживающихся такой диеты, потенциально полезным может быть включение антиоксидантов или других защитных препаратов.