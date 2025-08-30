Названы опасные последствия популярной диеты для мужчин

Новое исследование Техасского университета указывает на то, что кетогенная диета может по-разному влиять на мужской и женский организм. Ученые обнаружили, что у самцов мышей на кето-диете наблюдается накопление стареющих клеток и окислительный стресс, в то время как у самок эти негативные эффекты отсутствуют, а ключевую защитную роль, по-видимому, играет эстроген.
Кетогенная диета, известная своим низким содержанием углеводов и высоким жиров, уже давно используется для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2 типа и снижения частоты приступов при эпилепсии. В последние годы она также приобрела огромную популярность как средство для похудения в Северной Америке и Европе. Однако новое исследование, проведенное учеными из Техасского университета, предположило, что реакция на эту диету может кардинально различаться в зависимости от пола.
Исследовательская группа под руководством Дэвида Джиуса, обнаружила, что у самцов мышей, находившихся на кето-диете, наблюдалось накопление клеток, экспрессирующих маркеры старения, а также повышение уровня окислительного стресса — факторов, способствующих возрастному снижению функций организма. При этом у самок мышей, получавших такую же диету, этих негативных эффектов выявлено не было. Это первое исследование, которое демонстрирует половую специфику воздействия кетогенной диеты на клеточном уровне.
Ученые предположили, что ключевую защитную роль в этом процессе играет женский половой гормон эстроген. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели серию дополнительных экспериментов. Когда самцам мышей, сидевшим на кето-диете, вводили эстроген, у них не наблюдалось ни повышения окислительного стресса, ни накопления стареющих клеток — их показатели становились схожими с показателями самок. Аналогичный защитный эффект был достигнут и при введении известных антиоксидантов.
Обратный эксперимент лишь подтвердил первоначальное предположение: когда самкам мышей вводили тамоксифен (препарат, блокирующий действие эстрогена), у них развивались те же негативные последствия, что и у самцов: окислительный стресс и клеточное старение.
«Эти результаты убедительно свидетельствуют о том, что эстроген является важной переменной в реакции организма на кетогенную диету», — подчеркнул Джиус.
Интересно, что аналогичный эффект наблюдался и при диете с высоким содержанием жиров, но с большим количеством углеводов, чем в классической кето-диете: она также вызывала клеточное старение у самцов, но не у самок. Это указывает на то, что защитная роль эстрогена может распространяться и на другие типы высокожировых диет.
Полученные данные имеют важные клинические последствия. Они не только подчеркивают необходимость учета пола и гормонального статуса при назначении диетических рекомендаций, но и открывают новые возможности для разработки персонализированных подходов к питанию. Например, для женщин в постменопаузе, у которых уровень эстрогена снижен, кето-диета может быть менее безопасной, а значит, требует дополнительного мониторинга или даже гормональной коррекции. Для мужчин, придерживающихся такой диеты, потенциально полезным может быть включение антиоксидантов или других защитных препаратов.