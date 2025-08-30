Астролог назвала три знака зодиака, которых ждет бумеранг в сентябре

Весы столкнутся с действием кармического бумеранга в сферах, где они наиболее уязвимы: это вопросы справедливости, отношений и внутреннего чувства гармонии. Причиной трудностей станет привычка медлить в ответственные моменты и желание уходить от споров, даже когда требуется открыто отстаивать свою позицию.