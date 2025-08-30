Астролог назвала три знака зодиака, которых ждет бумеранг в сентябре

Сентябрь 2025-го станет месяцем кармических расчетов для трех знаков зодиака. Звезды предупреждают: все то, что было отдано во Вселенную в прошлом, вернется с удвоенной силой. Секреты раскрыла звезда «Битвы экстрасенсов» на ТНТ Кажетта Ахметжанова.
Энергия Девы делает сентябрь временем анализа ошибок и наведения порядка, а осеннее равноденствие символизирует баланс и подведение итогов.
Близнецы столкнутся с трудностями в финансах, отношениях и общении. Их слабое место — поверхностность, обещания без выполнения и легкомысленные слова. Весы ощутят «качели справедливости»: нерешительность и уход от конфликтов обернутся возвращением старых ситуаций, судебными вопросами и кризисами в партнерстве. Самые напряженные даты — 5−7, 12−14, 20−22 и 28−30 сентября.
Весы столкнутся с действием кармического бумеранга в сферах, где они наиболее уязвимы: это вопросы справедливости, отношений и внутреннего чувства гармонии. Причиной трудностей станет привычка медлить в ответственные моменты и желание уходить от споров, даже когда требуется открыто отстаивать свою позицию.
Рыбы окажутся в эмоциональном шторме: к ним вернутся забытые связи и уроки, связанные с жертвенной безответственностью и игнорированием интуиции. Придется устанавливать личные границы и пересматривать отношения. Остальные знаки отделаются легче: одни останутся наблюдателями, другие — поддержкой для тех, кто проходит через кармические испытания, передает Starhit.
Ранее астролог Анжела Перл подготовила сентябрьский расклад Таро для Львов, в котором отметила, что месяц будет связан с финансовыми переменами. Два затмения затронут денежную сферу: могут появиться новые источники дохода, тогда как старые — уйти.