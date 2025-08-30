«Атлантида каменного века»: найден затерянный в море 8500 лет назад подводный город

Это место дает редкую возможность взглянуть на то, как люди эпохи мезолита взаимодействовали с окружающей средой. Живя непосредственно на побережье, местные жители в значительной степени зависели от рыбной ловли, охоты на тюленей и сбора растений в близлежащих лесах. Сохранение органических материалов, таких как древесина и орехи, позволяет исследователям понять не только то, что люди готовили и употребляли в пищу, но и то, как они адаптировали инструменты и методы для выживания в условиях меняющегося ландшафта.